Inter Parma | clamoroso Buffon | solo quattro giocatori crociati erano nati quando il portiere esordì in Serie A

Calciomercato.com

Clamorosa statistica in. Solo quattro dei giocatori crociati in campo erano nati quando il portiere esordì in Serie A Clamorosa statistica indi Coppa Italia che riguardo l'eterno Gianluigi Buffon. ...Commenta per primo Una proposta di matrimonio a San Siro . È successo questa sera prima di, primo match degli ottavi di Coppa Italia 22/23. Protagonisti Marko e Sanja, due membri dell'Club Montenegro . Il sì è arrivato sotto gli occhi dei 40mila giunti stasera al Meazza,... LIVE Inter-Parma 0-1: ci prova Mkhitaryan | Primapagina | Calciomercato.com Parata provvidenziale di Buffon contro l’Inter, il campione del mondo salva il risultato con un grande riflesso su Dzeko nei minuti finali ...Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Parma, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, ...