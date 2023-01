Inter-Parma | Buffon incredibile | parata super su Dzeko al 92? VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gianluiginon smette di emozionare, a pochi giorni dal 45esimo compleanno.al 92? di, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023:calcia a colpo sicuro dopo la giocata di Lautaro Martinez, ma il portiere ex Juventus si distende conreattività e nonostante il controtempocetta il tiro e blocca in due tempi. ILSportFace.