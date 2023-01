Inter-Parma 2-1 | Pecchia | “Siamo stati puniti eccessivamente | come in Serie B”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo la sconfitta arrivata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’per 2-1, il tecnico del, Fabio, ha così parlato ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sue parole: “C’è grande dispiacere per lo spirito che abbiamo messo. Subire il pareggio in quel modo ci haoltremisura. È quello che succede anche in campionato e mi fa rabbia. I ragazzi stanno raccogliendo troppo poco per quello che seminano. Abbiamo superato due turni prima di oggi e c’era la voglia di giocare contro una squadra di livello. I miei giocatori hanno fatto quello che gli ho chiesto, con grande personalità. A un gruppo così giovane può servire prendere consapevolezza del nostro potenziale. Dobbiamo continuare a lavorare. C’è voglia di crescere e rimane la prestazione di oggi. Sabato riprenderemo il nostro cammino in ...