Inter-Parma 2-1 | il tabellino

Soffrono i nerazzurri agli ottavi, che in svantaggio rimontano Buffon e compagni con un gol di Lautaro all'88' e di Acerbi nel secondo tempo ...MILANO.batte2 - 1 (0 - 1, 1 - 0) dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Incontrerà la vincente di Atalanta - Spezia. Come successo un anno fa contro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine della vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sportmediaset ...