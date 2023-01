Inter-Parma 2-1 d t s | i nerazzurri si salvano in rimonta e passano ai quarti di Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’ha evitato quella che sarebbe stata una clamorosa figuraccia in. I detentori del trofeo hanno fatto il proprio esordio nella competizione all’altezza degli ottavi di finale contro una formazione di Serie B, ma hanno rischiato seriamente l’eliminazione. Ilsi trovava infatti in vantaggio fino all’88mo minuto grazie al gol segnato da Juric nel corso del primo tempo. La zampata di Lautaro Martinez è valsa il pareggio (1-1) e l’incontro si è deciso ai tempi supplementari, dove la rete di Acerbi ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli spettatori presenti sugli spalti dello Stadio San Siro. I, reduci dal pareggio all’ultimo minuto in campionato con il Monza, hanno staccato il biglietto per idi finale, dove affronteranno la vincente del ...