Inter-Parma 2-1 | Acerbi | “Abbiamo rischiato | ma abbiamo vinto Possiamo andare avanti”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo la vittoria e il gol partita per la suanegli ottavi di finale di Coppa Italia contro ilper 2-1, Francescoha parlato ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sur parole: “Ero in corsa, ho pensato: ‘Ci sono, proviamo’. La partita è stata complicatissima, sapevamo che ilfosse ottimo. Era difficile,ma l’portata a casa. Ora dobbiamo vincere con il Verona, poi con il Milan servirà qualcosa di importante. Siamo attrezzati perpiù lontano possibile, poi dipende da tanti fattori, anche mentali”. SportFace.

Fcinternews.it

MILANO.batte2 - 1 (0 - 1, 1 - 0) dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Incontrerà la vincente di Atalanta - Spezia. Come successo un anno fa contro ...I nerazzurri passano col brivido in rimonta, all'88' Lautaro pareggia il go di Juric, poi Acerbi regala la qualificazione al ... Inter-Parma, le pagelle - Acerbi si riprende il maltolto, Correa è il minuto 37. Bellanova e Dimarco... L'Inter di Inzaghi ha sofferto più del previsto per superare gli ottavi di Coppa Italia, battendo 2-1 il Parma solo ai supplementari: "Partita difficile - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine ...Le pagelle di Inter-Parma premiano l’ottima prova dei crociati, soprattutto nel reparto difensivo dove spicca la prova di Osorio. Purtroppo ai quarti di finale ci vanno i nerazzurri, decisivi nei supp ...