Inter | Inzaghi | 'Per me abbiamo vinto 3 partite questa settimana'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Stanno facendo discutere le dichiarazione in conferenza stampa di Simonedopo il passaggio del turno in Coppa Italia della sua...

Commenta per primo Roberto Gagliardini compie 6 anni di. Arrivato l'11 gennaio 2017 dall'Atalanta, il centrocampista classe 1994 finora ha raccolto ... dove la squadra diha vinto in ...La rete ammiraglia Mediaset ha infatti trasmesso '- Parma', ottavo di Coppa Italia, mister dei nerazzurri Simone, ex compagno di Marcuzzi e papà di Tommaso.Le ultime Inter news di calciomercato riguardano la posizione di Simone Inzaghi dopo il match di Coppa Italia con il Parma ...Vi ricordate i pregiudizi e le facezie estive di chi non voleva in nerazzurro il difensore campione d’Europa che, invece, Inzaghi chiedeva a tutti i costi Il campo, come il tempo, è galantuomo: Acerb ...