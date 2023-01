Inter | incerto ancora il rinnovo di Skriniar e De Vrij | Marotta pensa a due alternative

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In fermento ora il mercato nerazzurro, concentrato sul fondamentaledei difensori. Tra questi, membri su cui l’vorrebbe soprattutto puntare sarebbero Milane Stefan de. Entrambi rappresentano, del resto, elementi cui la dirigenza può riconoscere un ruolo centrale in vista del progetto futuro del club. Secondo quanto riportato su Sportmediaset, l’avrebbe già offerto a6,5 milioni più bonus. Un’offerta più che degna per un giocatore del suo calibro, considerata anche quale massima cifra possibile secondo le disponibilità nerazzurre. Un giocatore ampiamente apprezzato anche dai tifosi stessi, il classe ’95, ieri acclamato in Curva Nord con striscioni in cui gli si chiedeva di restare. In attesa di definitive risposte dal calciatore ...