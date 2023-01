Inter e Milan | l'ombra dei vincoli sul nuovo San Siro | tre anni di lavoro in fumo?

Milan News

Questo per dire che oggi, in- Torino di Coppa Italia, è naturale che al Meazza partano ... l'unica cosa che chiederà di sicuro è guadagnare i 30' dei tempi supplementari nei confronti dell'...Skriniar sempre più lontano dall'e la Juventus può far festa: arriva il colpaccio in difesa per i bianconeriI tifosi dell'si sono schierati in maniera netta:Skriniar non si ... Ass.Sport Milano: "Nuovo stadio di Milan e Inter, in arrivo provvedimento per la chiusura del processo... San Siro resterà in piedi. Per lo meno questa è la visione che il governo ha della Scala del Calcio, nonostante la volontà di Milan ed Inter ...Il Milan è ancora ottimista per il rinnovo di Rafael Leao, il cui contratto scade al 30 giugno del 2024. I contatti sono avanzati, il calciatore vuole rimanere al Milan ma chiederà ...