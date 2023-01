Inter | due recuperi per la Supercoppa | il punto sugli infortunati

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L', in vista dellaItaliana contro il Milan, avrebbe recuperato due giocatori rispetto alle ultime uscite

La Gazzetta dello Sport

... scendono in campo il Milan e il TorinoL'di Simone Inzaghi ha aperto, nella serata di ieri, ... nei turni precedenti, ha battuto il Palermo e il Cittadella,compagini che militano attualmente ...... proseguirà nella giornata di sabato con il Milan in campo alle 18a Lecce e l'alle 20.45 contro il Verona, chiuderà il programma di domenica Roma - Fiorentina alle 20.45. Tutta la Serie A TIM è ... Uno stadio per due, la scelta sbagliata di Milan e Inter Dopo le polemiche degli scorsi giorni attorno al Napoli arriva lo sfogo durissimo che prova a rimettere le cose al loro posto.L’ultima giornata è stata la più vista da inizio anno: 7,5 milioni gli spettatori totali. E venerdì sera si riparte con Napoli-Juve ...