Inter | Asllani | “Supercoppa col Milan? La testa va prima al Verona”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Era importante questa vittoria, sapevamo che lapartita è sempre la più difficile. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, poi siamo stati bravi a ribaltarla e ce la siamo meritata”. Kristian, centrocampista dell’, ha parlato così a Sportmediaset dopo la sofferta vittoria contro il Parma in Coppa Italia: “Ora pensiamo al, visto che in campionato abbiamo perso diversi punti e vogliamo prenderci questo campionato. La? Non sono abituato a giocare questi tipi di partite e sento l’emozione, mapensiamo al”. SportFace.

Virgilio Sport

... è questa la valutazione che il Corriere dello Sport ha fatto a proposito della prestazione di, accompagnandola con un voto di sufficienza: 6. Nei 120 minuti in cui è stato in campo in-...... autore del 2 - 1 finale, hanno dato brio e verve all'che nei tempi supplementari ha di fatto messo alle corde il Parma. A centrocampo Kristjanha predicato nel deserto ma il giovane ... Inter, Asllani è un caso: dopo la prova col Parma per i tifosi il suo minutaggio è un mistero Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha parlato della partita di ieri dell’Inter contro il Parma. Gosens ha fatto abbastanza bene così come Asllani che in questo periodo ...«Si propone più volte senza palla, ma viene spesso ignorato dai compagni»: è questa la valutazione che il Corriere dello Sport ha fatto a proposito della prestazione di Asllani, accompagnandola con un ...