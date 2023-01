Inter | Asllani | 'Mi sto trovando bene | certe partite aiutano a prendere confidenza'

Virgilio Sport

Nell'solo Onana ha ottenuto il posto da titolare fisso. Il fatto che gli altri due utili ... Glie i Bellanova (tra prestiti e riscatti costeranno quasi 30 milioni) faticano a crescere ...... è questa la valutazione che il Corriere dello Sport ha fatto a proposito della prestazione di, accompagnandola con un voto di sufficienza: 6. Nei 120 minuti in cui è stato in campo in-... Inter, mistero Asllani: dopo il Parma i tifosi montano il caso sul web Tra questi anche Fabrizio Biasin che sul proprio profilo Twitter ha incalzato così Joaquin Correa:. “Correa non rischia di prendere la multa neanche se a Milano… Leggi ...Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha parlato della partita di ieri dell’Inter contro il Parma. Gosens ha fatto abbastanza bene così come Asllani che in questo periodo ...