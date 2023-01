Intec Service SG Volley alla Final Four di Coppa Campania

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo uno straordinario girone di andata, terminato con nove vittorie in altrettante partite disputate, le diavole rosse dellaSGapprodanodi. Una competizione che, senza ombra di dubbio, rappresenta la più importante e ambita nel panorama pvolistico campano. Un qualificazione che gratifica l’intera società e comunità sangiorgese e da lustro ad una stagione che promette di regalare ancora tante emozione. In virtù del primo posto in classificafine del giro di boa, le ragazze del Presidente Mauro Camerlengo, potranno giocare la semie, contro ilMeta di Sorrento, tra le mura ...

