Insigne conferma la sua fedeltà al Napoli | “Rifiutate offerte da altri club italiani”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha rifiutatodadi prestigio per restare fedele al suo amato. La rivelazione di uno dei giocatori più amati del calcio italiano. A fine febbraio comincerà il secondo campionato americano di Lorenzo, l’ex capitano del, che non vede l’ora di vincere un trofeo importante con la maglia del Toronto. In una recente conferenza stampa,ha rivelato di aver rifiutato diversedaquando ancora giocava per il, dichiarando: “Ho sempre detto che in Italia avrei indossato solo la maglia azzurra essendo napoletano e tifoso”., inoltre, ha scelto di rifiutare anche proposte europee, poiché ...