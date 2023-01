Influenza e virus respiratori | pediatrie piene e boom di accessi al pronto soccorso | +300% ' Terapie intensive insufficienti'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I reparti di pediatria in Italia sono strapieni, le realtà in affanno sono numerose e vanno da Nord a Sud senza distinzioni. Anche iregistranorecord, con il 300% in più ...

Sky Tg24

L'allarme è stato lanciato dalla Società italiana di pediatria ( Sip ), che parla dell'80 per cento dei posti letto occupati da piccoli pazienti con bronchiolite da Vrs, orespiratorio ...... in alcuni casi, "davvero difficile" approfondimentorespiratorio sinciziale: cos'è e quali sono i sintomi Anche in virtù della contemporanea circolazione di altri, tra cui, ... Virus respiratori, pediatrie italiane piene e accessi record in Pronto soccorso: l'allarme Il particolare caso dell’ Ecuador potrebbe essere preso in esame per la rapidità con cui la situazione è irrimediabilmente precipitata: eh sì, perché se fa il Paese sudamericano introduceva lo stato e ...La svolta per i vaccini potrebbe avvenire a breve e potrebbe essere davvero storica. Ecco cosa sta per accadere nel nostro Paese e nel Mondo.