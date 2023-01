Indennità Inail famiglie sanitari vittime covid | domande fino al 4 marzo

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I familiari dei medici e operatorideceduti causa, possono richiedere l’una tantum, introdotta dall’istituto per gli infortuni sul lavoro a titolo di risarcimento. E’ del 3 gennaio 2023 la circolareche comunica l’avvio delle procedure per l’erogazione dell’elargizione economica una tantum ai familiari dei lavoratori della sanitàdel-19.Una nota dell’Istituto sul portale web specifica infatti che: “I familiari dei medici e dei professionisti del settoreo, degli assistenti sociali e degli operatori socio-deceduti per effetto o come concausa del contagio da-19, possono presentare, a partire dal 3 gennaio 2023, la domanda online per ricevere la ...