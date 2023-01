Incidenti | 70enne perde la vita in scontro su Ss 336 Milano-Malpensa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), 11 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 70 anni ha perso lain un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 336,, all'altezza del Comune di Mesero. Loè avvenuto poco prima delle 8.30 e ha coinvolto tre mezzi. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 118. Due persone sono state estratte dalle lamiere dai pompieri: tra queste il, morto sul colpo. L'altro occupante è stato trasportato in eliambulanza e ricoverato in ospedale in codice giallo. Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e la circolazione è stata successivamente ripristinata.

