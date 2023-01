Incidente sulla Superstrada per Malpensa | un morto e due feriti

LA NAZIONE

... amara ironia della sorte, si è verificato poche ore dopo il trionfale annuncio di Elon Musk... Mentre l'Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) indaga sull'accaduto, l'ha ...mortale stamanistrada statale 336 dell' Aeroporto di Malpensa a Marcallo, in provincia di Milano. Il bilancio dello schianto tra due auto è tragico: un morto e due feriti . La vittima ... Incidente sulla FiPiLi, gravissimo scooterista finito sotto un camion - Cronaca - lanazione.it Traffico in tilt, un morto e due feriti. È il bilancio dell’incidente avvenuto sulla diramazione per l’aeroporto di Milano Malpensa ...(ANSA) - ORISTANO, 11 GEN - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 131 al km 111.5 in direzione Cagliari, all'altezza di Paulilatino. Coinvolte tre auto, tra ...