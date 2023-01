Incendio in appartamento a Nuoro | 74enne morto per asfissia

E' morto per asfissia, mentre con una bacinella d'acqua tentava di spegnere l'che si è sviluppato nello studio del suo, poco dopo le 5 del mattino, forse dopo aver dimenticato una stufetta accesa. Il corpo di Giampiero Cancedda il 74enne di Nuoro ritrovato ...in, morto il proprietario Gli agenti della squadra volante della Questura si sono accorti delle fiamme e hanno fatto scattare l'allarme che ha messo in azione i Vigili del Fuoco ...NUORO – Si chiamava Giampiero Cancedda e aveva settant’anni la vittima di un incendio sviluppatosi all’alba di oggi in un appartamento posto al secondo piano di un condominio in via Catte, a due passi ...Incendio in un appartamento a Nuoro: morto il proprietario, sul posto sono arrivate tre squadre vigili del fuoco con 20 persone e un’autobotte ...