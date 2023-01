In un team bisogna allenare la volontà | solo così ci saranno scelte consapevoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) di Camilla Rovelli* e Nancy Agnese Zoda** Albert Einstein aveva compreso l’enorme valore dellaintesa come forza che ci guida in ogni scelta, piccola o grande che sia, tanto da affermare che: “C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la”. Attivare laTutti noi possediamo la, che possiamo utilizzare per faree mettere in atto processi decisionali efficaci.non intesa secondo l’accezione “vittoriana”, che la viveva come ferrea imposizione “doveristica” o come forza per la repressione di impulsi, bensì come una forza centrale che dirige tutti gli aspetti della nostra personalità e che, dal centro, ci permette di fare...