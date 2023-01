In Ucraina usate mine antiuomo italiane?

Adnkronos

... con speciale riferimento all'Europa, al conflitto ine alle migrazioni ", il testo della ... nonostante le parole di circostanzaa più riprese dai vertici dei vescovi italiani nei ......visto testi che giravano in cui si parlava di tecniche militari di manipolazione del consenso... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ... Ucraina: "Russia ha usato bombe a grappolo a Zaporizhzhia" In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi alla televisione francese, Emmanuel Macron ha riproposto per l’ennesima volta la favola preferita da politici e media ufficiali in Occidente per spiegare ...Mondo - Le ultime notizie sulla guerra tra Ucraina e Russia in diretta. 007 di Londra: "Gran parte di Soledar è in mano russa", Zelensky: .... Il Cremlino chiama in ...