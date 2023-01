In strada con droga Segnalato assuntore

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Alle ore 15.00 circa di ieri, la Squadra Volanti, durante l’attività di controllo del territorio, procedeva al controllo di un soggetto che si trovava nel parco pubblico sito tra Via Osimo e Via Senigallia. L’uomo, che era seduto su una panchina, identificato per un cittadino gambiano di 24 anni, alla vista degli operanti chiudeva tra le mani una sigaretta, e invitato a mostrare cosa nascondesse, mostrava una sigaretta confezionata artigianalmente composta da hashish e tabacco. Intervistato in merito al possesso di ulteriore sostanza stupefacente estraeva dalla tasca sinistra una bustina di colore azzurro contenente sostanza stupefacente di tipo hashish e dall’interno dello zaino un pacchetto di sigarette con all’interno un ulteriore piccolo quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish. In relazione alla sostanza stupefacente rinvenuta, dichiarava di detenerla per uso ...

L'Eco di Bergamo

... siamo sullagiusta per diventare il marchio piu desiderabile per la mobilita sostenibile". Volkswagen sta accelerando il ritmo della sua iniziativa elettricadieci nuovi modelli entro il ...Lei sarebbe la donna perfetta per lui : bella, di successo,unaprofessionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere ... Esce fuori strada con l'auto e si allontana: rintracciato, illeso - Foto Ben prima che la mitica Moira Orfei diventasse nostra Signora del circo – prima che la piccola Miranda (questo il suo nome di battesimo) nata nel 1931 su un carrozzone si esibisse a soli sei anni come ...Un pensionato è stato aggredito a calci e pugni senza apparenti motivi, il giovane è stato arrestato: era in cura da tempo ...