“In gravidanza bisogna evitare di cucinare con le spezie?”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Salve dottoressa, le scrivo perché sono incinta e volevo sapere se ci sono delleche sarebbe megliodurante i nove mesi della. Mi spiego meglio: mangio in modo molto vario e capita che io porti in tavola piatti “orientaleggianti”, con all’intero curcuma, curry, cumino e così via. Posso usare queste (e altre)mentre sono incinta? Grazie. L'articolo proviene daOnLine.

Nostrofiglio

Manca pochissimo alla fine dellae voi genitori non vedete l'ora di stringere tra le ... Che cosafare, quindi Qual è, quindi, il consiglio da dare ai neo genitori La risposta è ...... ha spiegato Federica Pellegrini, smentendo ogni pettegolezzo di una possibile. Poi ... spero che adesso sia molto più breve l'attesa, ma è vero chelavorarci su", ha spiegato ... Cardiopatie congenite e gravidanza Federica Pellegrini non tornerà in vasca per le Olimpiadi 2024. La campionessa lo ha ribadito in un’intervista a La Repubblica: “So che sarebbe un bel titolo, ma non è così”. Dopo il ritiro, a fine ag ...Tutte le donne ne soffrono in gravidanza ed è per questo che sapere questo ti sarà davvero utilissimo: stenterai a crederci.