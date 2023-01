In Bielorussia è diventato legale piratare i contenuti dei Paesi ostili

Linkiesta.it

... Francesco Salvi èpopolarissimo per il pubblico televisivo negli Anni 80 grazie alla sua ... in gara allo Zecchino d'Oro per la, che ha vinto la Zecchino d'Argento come migliore ...Nel Lugank, frattanto, il terreno èun manto di ghiaccio e Sergej Gaidai, governatore ... Ma si teme anche un raid verso la capitale dalla, dove sono schierate alcune truppe di ... In Bielorussia il calcio è diventato uno strumento di protesta contro il regime Tra una cinquantina di giorni sarà un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, o meglio dalla fase generalizzata di un conflitto iniziato nel 2014 nel Donbas, che a partire dall’invasione russa ha (.Scappati nel 2020 dopo la repressione di Lukashenko, dal marzo del 2022 sono ufficialmente sotto le forze armate ucraine.