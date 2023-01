Agenzia ANSA

Era tornato in montagna per recuperare i suoi due cani, nei giorni scorsi sorpresi dalla tormenta sulle montagne dell'Spluga e rimasti in quota, ed è morto travolto da una valanga. È accaduto nel primo pomeriggio presso Madesimo, in provincia di Sondrio, a circa 2000 metri. Un uomo di 60 anni è morto oggi, martedì 10 gennaio 2023, a seguito di una valanga in territorio di Madesimo, in Alta Valle Spluga. L'allarme è scattato appena prima delle 13. In Alta Valle Spluga, i due husky si erano dispersi.