(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Joe Biden come Donald Trump? In un vecchio ufficio a Washington del presidente degli Stati Uniti sono stati ritrovati dei documenti riservati risalenti a quando Biden era vicepresidente di Obama. I Repubblicani hanno chiesto subito un'indagine, mentre Trump ha chiesto per l'avversario lo stesso trattamento subito da lui a Mar-a-Lago, lanciando un appello all'Fbi a perquisire le varie residenze di Biden e la Casa Bianca.