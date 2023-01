Illuminazione pubblica a Firenze | arriva lo smart-lighting

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Due progetti per modernizzare ulteriormente l’cittadina con un investimento di 800mila euro. È quanto prevede una delibera a firma dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti approvata dalla giunta comunale nell’ultima seduta del 2022. Il pezzo forte riguarda il sistema di telegestione “” ointelligente, un sistema che consente la gestione dei singoli punti luce a led da una sola centrale operativa. Grazie a una comunicazione bidirezionale è possibile conoscere lo stato di salute della lampada (parametri di funzionamento e durata) in modo da intervenire preventivamente per evitare guasti. “Questo nuovo sistema – sottolinea l’assessore Giorgetti – consente una gestione intelligente e flessibile dell’che può prevedere ...

Comune di Montecchio Maggiore

