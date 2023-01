(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il dolore non ha voce, almeno quello di Giorgio Sandri che oggi si limita a invocare la certezza di una severa condanna per i protagonisti degli scontri di domenica scorsa in quella stessa area di servizio dove nel 2007 è stato ucciso suo figlio Gabriele per mano di un poliziotto – che ha scontato la sua pena – che aveva confuso l’epilogo di un violento scontro tra tifosi con una fuga per rapina. La morte di tanti tifosi non ha insegnato niente. Il governo batte in ritirata davanti ai boss delle curve Ancora una volta il fanatismo sportivo è la matrice di una violenza che assume forme di premeditazione, come emerge dalle chat analizzate dagli inquirenti e che gettano luce sulle frange del tifo organizzato e della sua contiguità con la criminalità a partire dalle infiltrazioni nella gestione delle biglietterie, traffico di merci falsificate, estorsioni sulle attività commerciali, ...

LA NOTIZIA

Matteo Piantedosi lo conoscevano come capo di gabinetto di Salvini al, quando il leghista sfornavasicurezza orribili, smontati pezzo a pezzo dalla Corte Costituzionale . Si pensava che, tutto sommato, fosse un tecnico che in quanto tale si faceva ...'Grazie all'importante lavoro portato avanti da Matteo Salvini al, come ministro degli ... Fondamentali per questo iSicurezza'. 'Oggi - conclude De Santis - grazie al Governo di ... Il Viminale ha decreti per tutti, tranne che per gli ultrà Il dolore non ha voce, almeno quello di Giorgio Sandri che oggi si limita a invocare la certezza di una severa condanna per i protagonisti degli scontri di domenica scorsa in quella stessa area di ser ...Sfortunato, c’è da dire, questo esecutivo. Dopo le promesse di blocchi navali, di sbarchi selettivi, di porti chiusi velocemente ...