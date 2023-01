Il Viminale conferma il pugno duro sugli ultras Ma nessuna nuova legge

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva annunciato "altri provvedimenti in arrivo". Dopo l'incontro di oggi alcon il mondo del calcio, nessun cambiamento del quadro normativo sul fronte della sicurezza e contrasto alla violenza: si va verso provvedimenti 'restrittivi' con le norme già esistenti. Un'ora e mezzo di confronto da cui ne è emersa una complessiva unità di intenti e la volontà di intensificare lo spirito collaborativo tra i due mondi. Di fronte al ministro Piantedosi e a quello dello Sport Andrea Abodi, alhanno sfilato il presidente della Figc Gabriele Gravina e quello della Lega di A Lorenzo Casini, oltre al capo della Polizia Lamberto Giannini e il Presidente dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive Paolo Cortis. E sarà proprio l'Osservatorio a dover ricoprire un ruolo ...

Il Riformista

...nelle stesse ore in cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato al, ... Si va quindi verso la, sostanzialmente già anticipata da Piantedosi negli scorsi giorni , che ...Intervistato a L'Aria che tira su La7, il titolare delfa notare che le cose stanno ... Il ministrocome le Ong si siano spesso trasformate in un fattore d'attrazione (in gergo tecnico ... La bufala del Corriere e del suo 007 sulle "Ong amiche dei trafficanti" Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva annunciato "altri provvedimenti in arrivo". Dopo l'incontro di oggi al Viminale ...Da quanto conferma il suo legale Emilio Coppola a LaPresse, durante l’udienza di convalida è stato depositato agli atti un video integrale degli scontri e non solo “alcuni spezzoni”. Nelle… Leggi ...