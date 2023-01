Il sostegno “elettrico” all’Ucraina e l’alleanza col Giappone. La lettura di Sapelli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’impennata dei prezzi sui carburanti scontenta i consumatori. Il governo non perde tempo e vara la stretta per evitare fenomeni speculativi. Tre le altre iniziative, tetto al prezzo ai distributori in autostrada. Il taglio alle accise? “Non è possibile, costa un miliardo al mese”, taglia corto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che rafforza la linea di Giorgia Meloni a suggello di un Cdm ad alta tensione. “Meloni non poteva fare altro e ha fatto bene anche a introdurre l’operazione trasparenza. Ma il problema delle accise ne nasconde un altro, molto più impellente: quello della capacità di raffinazione del greggio”. La pensa così Giulio, economista già docente all’università Statale di Milano e presidente della fondazione Germozzi. Anche sul mercato del petrolio l’Italia sconta un deficit di competitività. Come superarlo? La...