Il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi non è un exploit né un flop | ecco i dati auditel E Facchinetti spiazza la conduttrice | “Ti ricordi cosa abbiamo fatto?”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilin Rai diha conquistato 1.310.000 telespettatori con il 7,4% di share. Nessun, nemmeno un: un risultato sufficiente da riconfermare, qui forse la vera prova del nove. In studio Luciana Littizzetto, nell’anteprima una gag con Rosario Fiorello con lo showman siciliano nei panni di un tassista vintage. Già protagonista della giornata per aver diffuso involontariamente il numero privato della. Tra gli ospiti di “Boomerissima“, questo il titolo dello show in onda su Rai2, Max Pezzali, Claudia Gerini, Sabrina Salerno, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi, Valentina Romani, Tommaso Zorzi e Francesco. Proprio l’ex compagno di, papà della loro Mia, ...

Vanity Fair Italia

La prima puntata di Boomerissim a che segna ildi Alessia Marcuzzi in tv dopo un periodo di pausa e il divorzio da Paolo Calabresi è ...competere con il secondo episodio della fiction di1, ...Boomerissima Ilindella Marcuzzi non è dei migliori, anzi sembra che il trash la perseguiti anche lontano dai reality. Non a caso il suo primo one woman show (anche l'ultimo) altro non è che un'annoiata ... Boomerissima: il ritorno di Alessia Marcuzzi non è perfetto, ma ha (tanto) cuore Il 2023 di Un posto al sole introdurrà gradualmente nuove tematiche, ma al momento sono due i filoni narrativi principali della soap partenopea di Rai 3: ...Chi sono gli attori e i personaggi della terza stagione della fiction La Porta Rossa su Rai Due Scopri con noi tutti i nuovi personaggi!