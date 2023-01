SPAL

...Vip 7 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno rilasciato una bellissima intervista al... che gli ha dato la possibilità di partecipare alcome opinionista speciale : Scopri le ...La conduttrice e showgirl ha ammesso in una intervista alF che il legame con De ... Il ritorno in televisione delpiù importante di Italia 1 è stato in parte "rovinato" da quanto ... Il programma settimanale degli allenamenti Doveva essere un'ispezione di routine quella dei carabinieri del Nas all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una di quelle programmate per verificare che tutto fosse in regola.Durante la settimana di Sanremo 2023, Mediaset non andrà 'in ferie': previste nuove puntate di GF Vip e Le Iene ...