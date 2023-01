Il prezzo della benzina ai tempi della destra | idee sì | ma tutte diverse e contraddittorie

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In un sistema economico ancora fortemente basato sull’auto con il motore termico, l’andamento delè la croce e la delizia dei governi. Ne sa qualcosa il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Quando a giugno del 2022 ilè salito alla cifra notevolissima per gli Usa di 5 dollari per gallone (3,8 litri) tutti i commentatori politici, sia dima anche sul fronte progressista, avevano previsto la cosiddetta ondata rossa nelle elezioni di novembre, cioè una schiacciante vittoria dei repubblicani sui democratici. Il partito repubblicano puntava a strappare ai democratici, complice l’inflazione, la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Poco contava che la disoccupazione fosse con Biden ai ...

