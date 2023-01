Il piumino più chic dell' inverno 2023 è di Beatrice Borromeo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha scelto di fare una gita sulle piste da sci senza rinunciare alla moda: per lei è ilMoncler il capo perfetto per l'Casiraghi sceglie Moncler sulle piste da sci su Donne Magazine.

Elle

Se fate a mano: risciacquate abbondantemente inriprese fino a 7 volte. Daldeve sgorgare acqua limpida. ASCIUGATURA Asciugate perfettamente all'aria aperta o in casa ma, comunque, in ...Morbidi velour e nappe guanteria si accostano a materialigrintosi come nappe vegetali e nabuc lavati, finiture pregiate scamosciate o dall'effetto vintage si alternano con parti ino con ... Beatrice Borromeo con il piumino Moncler, moda inverno 2023