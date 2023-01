Il piccolo Ryan sta meglio ma il giallo si infittisce | c’era una terza persona in casa?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilsta, ha sorriso alla sua mamma, scherza con il suo papà e nei prossimi giorni potrebbe anche scendere dal lettino dell’ospedale e provare a deambulare. Un mese dopo, il bambino migliora, unometto, un eroe. Un miracolo quello che è accaduto al Gaslini, viste le condizioni in cuiera arrivato. La storia del bimbo, la conosciamo, o, conosciamo quello che gli adulti ci hanno raccontato. Era dai nonni, poi un incidente.arriva in ospedale in condizioni drammatiche. I nonni parlano di un pirata della strada ma non c’è stato nessun incidente stradale, questo le forze dell’ordine lo scoprono subito. I nonni continuano a dire che è stato un incidente, ilresta in ospedale mentre le indagini vanno avanti e ...

...le lesioni riportate da, il bimbo di 6 anni delle Gallardi di Ventimiglia, ricoverato in gravi condizioni all' ospedale Gaslini di Genova . Con lui è accusata in concorso la nonna del Il reparto di terapia intensiva neonatale e pediatrica del Gaslini di Genova è silenzioso, il piccolo Ryan è ricoverato qui da oltre venti giorni e Simone, suo padre, ha appena portato una confezione ...Il piccolo Ryan, 6 anni, ricoverato dal 19 dicembre al Gaslini di Genova, sta lentamente recuperando. Sente le gambe, riesce a muovere le dita.