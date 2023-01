Il Parco Tiburtino sarà intitolato all’ex consigliere comunale Luigi Di Cesare | ok dell’Assemblea Capitolina

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Con il voto unanimeè stata approvata ieri la mozione per intitolare ilDiscomparso lo scorso 9 novembre. Il documento, presentato dal Capogruppo di Europa Verde, e sottoscritto anche da altri consiglieri, impegna il sindaco e la Giunta ad attivare l’iter affinché quell’area verde e archeologica possa portare il nome di colui che si è battuto con tenacia per la sua tutela e custodia. “Con la presentazione di questo atto ho voluto mantenere l’impegno preso con tutti gli amici e i compagni della Cooperativa Cacciarella. Personalmente conDi, conosciuto da tutti come Gegè, ho condiviso tante battaglie ...

AbitareaRoma

... esteso all' area del lago, alla pineta ed al già istituitodelle Energie. Con il Decreto ... L'area ex Snia ricade all'interno del Piano ParticolareggiatoSDO, adottato nel 1998 ed ...Con il voto unanime dell'Assemblea Capitolina è stata approvata ieri la mozione per intitolare ilall'ex consigliere comunale Luigi Di Cesare scomparso lo scorso 9 novembre. Il documento, presentato dal Capogruppo di Europa Verde, e sottoscritto anche da altri consiglieri, impegna ... Bonessio: Il Parco Tiburtino sarà intitolato all’ex consigliere comunale Luigi Di Cesare Parco Andrea Campagna senza pace a Roma. Proseguono gli atti vandalici contro le strutture presenti nell’ex Parco Meda in zona Monti Tiburtini nonostante i ripetuti solleciti da parte dei cittadini pe ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...