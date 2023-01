Il Papa | “I cristiani che fanno proselitismo sono pagani travestiti” Poi cita nuovamente Ratzinger

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Città del Vaticano – L’annuncio cristiano “non comincia cercando di convincere gli altri, ma testimoniando ogni giorno la bellezza dell’Amore che ci ha guardati e ci ha rialzati. Ed è comunicare questa bellezza a convincere la gente, non noi. Non è mostrare un’ideologia politica, ma Gesù”. A parlare èFrancesco, che in un’Aula Paolo VI gremita da migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo per la tradizionale Udienza generale del mercoledì, dà inizio a un nuovo ciclo di catechesi su un tema che lui stesso definisce “urgente e decisivo per la vita cristiana: la passione per l’evangelizzazione”. Poiil suo predecessore: “Come infatti ci ha insegnatoBenedetto, ‘la Chiesa non fa. Essa si sviluppa piuttosto per attrazione’ (Omelia nella Messa inaugurale ...