Il Napoli potrebbe acquistare Cheddira e Caprile dal Bari a gennaio Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)sono i due gioielli delche meglio si stanno mettendo mettendo in mostra in questo campionato di Serie B. Ladello Sport, con un articolo firmato da Alfredo Pedullà, sottolinea come il futuro dei due giocatori passi dalle mani del, visto che appartiene alla famiglia De Laurentiis come il. La società azzurrametterli sotto contratto già aper poi decidere il loro futuro la prossima estate.Walidè il bomber a sorpresa dele della Serie B. Il marocchino passato in sordina come acquisto la scorsa estate ha saputo rendersi protagonista sin dall’inizio arrivando a conquistare una maglia con il Marocco per il Mondiale in ...