Il Museo Escoffier e la bellezza di Mougins

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il sorriso, l'accoglienza, il servizio, la tranquillità, la serenità, ecco tutto ciò che troverete durante il vostro prossimo soggiorno a, che è un magnifico borgo medievale provenzale che si presenta a forma di conchiglia, arrotolato su se stesso. Dista da Cannes meno di una decina di chilometri e vale la pena farci un salto per assaporare tutto il romanticismo e la tranquillità di un tipico centro dal cuore e dall'aspetto antico. A soli 10 minuti dalla Croisette sorge l'Hotel de, in un parco alberato, con un team che farà di tutto per farti sentire coccolato e in un luogo familiare. Il giardino e la sua piscina d'estate, l'accogliente bar d'inverno vi permetteranno di rilassarvi e godervi lunghi momenti di tranquillità. L'eleganza e l'atmosfera di questo hotel 4 stelle ae l'eccellenza e l'originalità del ...