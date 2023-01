Il monologo di Teo Mammuccari a Le Iene | Quando ti separi devi pensare ai figli

Fanpage.it

Leggi Anche "Tu Si Que Vales":Mammuccari pugile dilettante, si fa male sfidando un concorrente Leggi Anche A 'Tu si que vales'Mammucari perde una scommessa e si tuffa da 4 metri Mammuccari ...Mammuccari ha parlato di come ha vissuto in prima persona l'esperienza della separazione. Dal ... Nel corso delha raccontato che per lei il bene della figlia è stata la priorità. Le Iene, ... Perché quando ti separi devi pensare ai figli, il monologo di Teo ... Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2c513f47-93ad-7e41-ef66-1850f0f41e ...