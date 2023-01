Il lavoro non si ferma mai per il Team HRC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo un paio di stagioni molto stressanti, caratterizzate da battaglie per il campionato all’ultima gara, format di un giorno, vittorie di titoli e spostamenti condizionati dal COVID-19, il campionato MXGP 2023 ha la possibilità di riportare le cose a una sorta di normalità. E se questa “nuova normalità” significa che il campione in carica Tim Gajser è in grado di vincere il suo sesto titolo in nove anni, il direttore generale di HRC Marcus Pereira de Freitas sarebbe davvero molto soddisfatto. Come si è svolta la bassa stagione per il? Anche se non abbiamo disputato gare, stiamo lavorando molto per assicurarci di essere nella migliore posizione possibile per la campagna del 2023. Ci sono sempre cose da migliorare, da organizzare e cose che abbiamo imparato dall’anno scorso che possono essere implementate nella prossima stagione. In questo momento c’è un po’ ...