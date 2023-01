Il lavoro di squadra tra giornalista e fotografo | intervista a Daniele Bellocchio

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Realizzare un reportage sfruttando al meglio ilin tandem tra. Saper utilizzare il giusto linguaggio per trasformare una storia in un racconto esaustivo e interessante. E, last but not least, allargare lo sguardo ben oltre i confini nazionali, in modo tale da saper leggere il presente nella sua interezza. Questi sono InsideOver.