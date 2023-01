Il Golden Globes risorgono dalle polemiche grazie a Spielberg | Il coraggio di dire davvero chi siamo

Presentato dall'attore premio Oscar Sean Penn, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e' intervenuto con un videomessaggio registrato alla premiazione deiper ringraziare i suoi alleati nel 'mondo libero'. 'La guerra in Ucraina non e' ancora finita, ma il vento sta cambiando ed e' gia' chiaro chi vincera'', ha detto Zelensky. 'Non ci sara' ...'Gli Spiriti dell'Isola' e 'The Fabelmans' sono i miglior film del 2022 rispettivamente nella categoria commedia e film drammatico dell'Ottantesima edizione deiAwards, che sono stati presentati ieri a Los Angeles. 'Abbott Elementary' e 'House of the Dragons' sono le migliori serie tv del 2022. Il premio per la miglior regia e' andato a Steven ...La serie aveva raccolto quattro nomination nella categoria televisiva, e le due vittorie ai Golden Globes 2023 consegnano The White Lotus all’ideale olimpo delle produzioni tv. Se non fosse per la ...‘Gli Spiriti dell’Isola’ e ‘The Fabelmans’ sono i miglior film del 2022 nella categoria commedia e film drammatico. È il verdetto dei Golden Globes. Steven Spielberg (nella foto in evidenza), premiato ...