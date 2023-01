Il Globe Soccer Award ad Osimhen | il giocatore del Napoli è l' emergente 2022

Corriere del Mezzogiorno

Vincente in campo e fuori. Victor Osimhen ha ricevuto oggi il premio di giocatore emergente dell'anno Power Horse per le sue prestazioni durante il 2022. La 13ª edizione dei DubaiAwards, organizzati con il Dubai Sports Council, si è tenuta a Dubai il 17 novembre 2022, ma il nigeriano non ha avuto la possibilità di intervenire. Il premio Power Horse Emerging Player ...La 13ª edizione dei DubaiAwards, organizzati con il Dubai Sports Council, si è tenuta nell'emirato il 17 novembre 2022 scorso. Qui le stelle del calcio internazionale si sono riunite ... Osimhen premiato a Napoli con Globe Soccer Emerging Player of The Year Serie A: Osimhen premiato a Napoli come Globe Soccer Emerging Player of the Year. L'ottima annata del centravanti del Napoli è stata premiata con questo riconoscimento.Victor Osimhen è il miglior giovane dell'anno 2022 per Globe Soccer. Riconoscimento importante ottenuto a novembre per l'attaccante nigeriano che sui social ha postato la ...