Il giudice che indagò su Emanuela Orlandi | «Il Vaticano sa ma non parla | alcuni prelati hanno fatto carriera con il silenzio»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Giancarlo Capaldo è stato procuratore aggiunto di Roma all’epoca dell’ultima inchiesta sulla scomparsa di. Ha seguito quindi da vicino le indagini cheriguardato i racconti di Sabrina Minardi e la ricerca del corpo della cittadina vaticana nella cripta di Sant’Apollinare, dove si trovava il corpo di Enrico De Pedis detto Renatino. L’indagine, seguita dalla scomparsa Simona Maisto, è stata successivamente archiviata su richiesta del suo successore Giuseppe Pignatone. Capaldo all’epoca si oppose senza successo. E raccontò in più occasioni di aver avuto una “trattativa” con due personaggi del(Domenico Giani e Costanzo Alessandrini) sulla “restituzione” del corpo della ragazza con la fascetta. Oggi su La Stampa Capaldo riepiloga con Gianluigi Nuzzi quei tempi. E...

Open

Ritengosia stata sequestrata a fini di ricatto e sia stata riconsegnata da De Pedis a qualcuno inviato dal Vaticano. Temo, successivamente, la povera Emanuela sia morta ". Capaldo ritiene ...Ilha ritenutonon vi siano dubbi sulla partecipazione dei due agli scontri, névi siano incertezze sul loro riconoscimento. Abbonati per leggere anche Leggi anche La follia degli ... Il giudice che indagò su Emanuela Orlandi: «Il Vaticano sa ma non ... GRADARA - Overdose a Gradara: tre persone finiranno davanti al giudice dell’udienza preliminare per la morte di un 18enne di Casalecchio di Reno. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini ...Con: Lino Guanciale, Gabriella Pession, Valentina Romani, Gaetano Bruno, Elena Radonicich, Pierpaolo Spollon, Paolo Mazzarelli, Carmine Recano, Cecilia Dazzi, Nicola Pannelli, Alessia Barela, Lavinia ...