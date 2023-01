Il gelo è pronto a strangolare l' Italia | irrompe il Vertice Polare

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Quando arriva ilin? A rispondere a tale domanda sul meteo è il colonnello Mario Giuliacci in un articolo pubblicato sul proprio sito, in cui spiega che “correnti fredde di originemarittima stanno perre, portando un sensibile calo delle temperature, con il ritorno del freddo e della neve fino a quote relativamente basse. Nell'areadurante tutto l'anno è presente un vortice antiorario (ciclone) colmo, soprattutto in inverno, di aria molto gelida e quindi anche molto densa e di conseguenza impenetrabile da parte delle perturbazioni delle medie latitudini. Tale Vortice è confinato entro il circoloe prende il nome di Vortice”. Il meteorologo spiega in che data arriverà il vero freddo: “L'aria ...

Tag24

...fare quando piccolissimi stanno per morire e non puoi correre dal veterinario...una sorta di... Tenuta in uno scatolone alin un garage priva di qualsiasi aiuto o cura veterinaria. Anna, ...... per aiutare la popolazione ucraina messa in seria difficoltà dale dal buio causato dai ... In questo caso, si richiede che sia tutto in buone condizioni e pulito;all'uso. La popolazione di ... Adria pronto soccorso garage madre e bimbo al gelo in attesa PALERMO (ITALPRESS) – Un corposo piano di assunzioni di nuovi medici, numerosi progetti legati ai fondi del Pnrr, un protocollo di legalità per evitare che si insinui il ...Tutto è pronto per il debutto di Alessia Marcuzzi con ‘Boomerissima‘. Alessia torna in Rai dopo 25 anni e lo fa con un esperimento completamente nuovo: metà tra il game show e il varietà, la… Leggi ...