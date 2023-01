Il finto avvocato truffa l' anziana ereditiera Spariscono 4 milioni di euro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'88enne, appartenente alla storica famiglia Caproni, è stata contattata al telefono da un sedicente legale che le ha chiesto di pagare la cauzione per la scarcerazione del figlio. Itori le hanno portato via soldi e gioielli

Un uomo, spacciandosi per avvocato, ha telefonato alla 87enne e le ha detto che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente. Per rendere più credibile la storia, il legale ha poi passato la cornetta a un secondo uomo. La donna è stata contattata telefonicamente e ha consegnato 450 euro. La donna è stata raggirata da un finto avvocato e un finto carabiniere. La donna è stata chiamata al telefono da un sedicente avvocato, che le ha raccontato la solita storia dell'incidente causato dal figlio e della cauzione da pagare. Presa dal panico ha consegnato contanti e gioielli.