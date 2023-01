Il drone sottomarino della Russia fa spavento | cosa può distruggere l' arma dell' apocalisse

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lava avanti nella corsa aglimenti. È stato testato con successo il sistema di lancio delPoseidon, che può trasportare una testata nucleare in grado di cancellare Londra o qualsiasi altra città costiera. La Tass riferisce che l'equipaggio delnucleare per scopi speciali Belgorod ha completato una serie di test di lancio del moo dimensionale di massa del ‘super-siluro' Poseidon: «IlBelgorod ha completato una serie di test di lancio del moo mass-dimensionale di Poseidon». Secondo la fonte interpellata dall'agenzia, i test «miravano a testare il sistema di lancio Poseidon, e questo obiettivo è stato raggiunto. Sono stati effettuati test di lancio del supersiluro Poseidon per chiarire ...

Il Tempo

...israeliane è stato accompagnato dai massimi responsabili di US Navy a bordo di un...a Manama (Bahrain) ha emesso un comunicato stampa in cui si accusava l'Iran per l'attacco di un...Come spiega Dahlmann, in un contesto come quello urbano in cui la situazione cambia rapidamente, la componente umana è altamente necessaria, ma se per esempio si usa unin uno ... Russia, il drone sottomarino Poseidon supera i test: può distruggere qualsiasi città costiera La Russia va avanti nella corsa agli armamenti. È stato testato con successo il sistema di lancio del drone sottomarino Poseidon, che ...Testato con successo il sistema di lancio del drone supersiluro Poseidon: può trasportare una testata nucleare in grado di cancellare Londra ...