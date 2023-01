Il ct del Galles | «Bale? Vuole restare con noi ma il ruolo resta da definire»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Rob Page, commissario tecnico del, ha parlato del ritiro dal calcio giocato di Garethsvelando il suo nuovoRob Page, commissario tecnico del, ha parlato del ritiro dal calcio giocato di Gareth. PAROLE – «con noi ma ilda. Quando hai qualcuno della sua statura, ne devi approfittare anche solo per stare insieme ai giocatori nello spogliatoio. Tra qualche settimana ne discuteremo direttamente con lui. Quello che ha fatto è fenomenale, non solo da un punto di vista calcistico, ma anche per il paese visto che ha riportato ilsulla mappa del calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vanity Fair Italia

Rob Page, commissario tecnico, ha parlatoritiro dal calcio giocato di Gareth Bale svelando il suo nuovo ruolo Rob Page, commissario tecnico, ha parlatoritiro dal calcio giocato di Gareth Bale. ...Quello che ha fatto in carriera è assolutamente fenomenale, non solo da un punto di vista calcistico, ma anche per tutto il nostro paese, dal momento che ha riportato ilsulla mappacalcio ... Kate Middleton: perché la principessa di Galles, a 41 anni, è la vera regina di stile In merito al ritiro dal calcio di Gareth Bale, è intervenuto il commissario tecnico della nazionale gallese Robert Page, secondo cui l’ex Real Madrid potrebbe continuare la propria avventura con la ...Trentaquattro i giocatori convocati a Verona in vista delle prime due sfide a Roma il 5 febbraio contro la Francia e a Londra il 12 contro l’Inghilterra del ...