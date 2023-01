“Il codice rosso entra nel mondo dello sport” | in Procura a Milano firmato protocollo d’intesa tra giustizia ordinaria e sportiva

Il Fatto Quotidiano

... con un'ambulanza e un'automedica, le quali - dopo aver inizialmente curato la donna sul posto - l'hanno trasportata all'ospedale in, il più grave. Sul posto, inoltre, sono giunti anche ...Sbalzato fuori dalla cabina, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Pescara in. Il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico ... “Il codice rosso entra nel mondo dello sport”: in Procura a Milano firmato protocollo… FERMO - Codice rosso, tre denunce in pochi giorni nel Fermano, da parte dei carabinieri, nei confronti di uomini accusati di stalking e aggressioni nei confronti delle donne. A Porto San ...Si è verificato questa mattina un incidente stradale, che ha visto coinvola un'auto, lungo via Calice a Finale Ligure. L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.15. Ancora da chiarire le dinamiche ch ...